Официальный представитель МИД РФ прокомментировала высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил, что в Европе "существенно привязаны к необходимости соблюдать международные правила" в отношении активов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Конфискация замороженных в Европе российских активов повлечет за собой не хаос, а жесткие ответные меры со стороны РФ. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона на этот счет.

Макрон ранее заявил, что в Европе "существенно привязаны к необходимости соблюдать международные правила" в отношении замороженных российских активов, а нарушение правил, по его словам, приведет к "полному хаосу".

"Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают", - отметила Захарова.

10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва обязательно ответит на кражу ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Кремль намерен организовать юридическое преследование причастных к этой схеме.