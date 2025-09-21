Официальный представитель МИД РФ указала, что именно альянс и Евросоюз спонсируют киевский режим

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ТАСС атаку украинских БПЛА в Ялте и других районах Крыма.

"Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на Европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его. Это они являются пульсом дестабилизации и распространения терроризма в Европе, спонсируя киевский режим и поставляя ему вооружения", - сказала дипломат.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье около 19:30 мск киевский режим нанес террористический удар по курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов. Для нападения были применены БПЛА, снаряженные фугасными боезарядами.

Глава Крыма Сергей Аксенов проинформировал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы. По данным Минобороны РФ, погибли 2 человека, еще 15 ранены. Предварительно, в школе полностью разрушен актовый зал, повреждена библиотека.