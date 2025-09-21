Сенатор Волошин: атака ВСУ на Крым является актом отчаяния режима Зеленского

Парламентарий выразил соболезнования родственникам и близким погибших

МАРИУПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на мирные объекты в поселке Форос в Крыму является актом отчаяния режима Владимира Зеленского, его попыткой остаться у власти и сохранить западное финансирование на фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах. Такое мнение ТАСС выразил сенатор от ДНР Александр Волошин.

"На фоне провалов на военном и дипломатическом фронтах нелегитимные киевские власти снова прибегают к привычным для них методам устрашения мирных граждан. К сожалению, есть жертвы. Искренние соболезнования родным и близким погибших, здоровья и восстановления раненым. На самом деле целенаправленное уничтожение мирных объектов, в том числе предназначенных для детей - это акты отчаяния в попытке удержаться за власть и сохранить кормушку в виде щедрых финансовых потоков от западных спонсоров", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что, несмотря на произошедшую атаку, у режима Зеленского становится все меньше возможностей для терактов благодаря слаженной работе российских спецслужб и военных. "Равно как и на внешнеполитическом треке. Победа в любом случае будет за нами и на наших условиях", - подытожил он.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара украинских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. Предварительно, в школе разрушен актовый зал, повреждена библиотека. По данным Минобороны РФ, погибли 2 человека, 15 пострадали.