По словам спецпредставителя президента России, Чарли Кирк призывал к конструктивным отношениям с РФ и выступал против поставок оружия Украина

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Активист Чарли Кирк являлся одним из самых больших сторонников России среди консерваторов США. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Чарли Кирк был одним из самых пророссийски настроенных голосов консерваторов США: он призывал к конструктивным отношениям с Россией и выступал против поставок американского оружия Украине", - написал он в своем Telegram-канале, комментируя видеозапись, на которой американец рассуждает о сорванных стамбульских договоренностях между США и Великобританией.