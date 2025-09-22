Путин поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

Президент России отметил вклад главы республики в развитие отношений РФ и Туркмении

АШХАБАД, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего туркменского коллегу Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Путин отметил, что отношения между Россией и Туркменистаном носят характер углубленного стратегического партнерства, и Бердымухамедов лично вносит большой вклад в их развитие. Президент России заявил о планах продолжить активную совместную работу по актуальным вопросам повестки дня на благо дружественных народов, для обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе, цитирует газета российского президента.

Путин пожелал Бердымухамедову крепкого здоровья, счастья и новых успехов в государственной деятельности.

Президент Туркмении 22 сентября празднует свое 44-летие.