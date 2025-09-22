В Нью-Йорке запланированы мероприятия министерского уровня: по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН, сообщили в МИД РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 сентября выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

"Центральным событием станет выступление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в ходе общеполитической дискуссии 27 сентября", - сказал он.

По словам Логвинова, в Нью-Йорке "запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня: по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. "Кроме того, российская делегация на высоком уровне будет представлена на 2-м раунде Международной конференции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, заседании Комиссии ООН по миростроительству, встречах под эгидой Глобальной инициативы по развитию и по вопросам изменения климата", - добавил дипломат.

Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня на сессии ГА ООН пройдут с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября.

Полный текст интервью будет опубликован 23 сентября.