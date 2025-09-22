Президент РФ 22 сентября проведет несколько внутренних встреч и совещаний

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рабочий график президента РФ Владимира Путина не предусматривает поездок, главе государства предстоит несколько недель работы в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

"Начинаем рабочую неделю очередную. Президент Путин начинает ее в Кремле. Собственно, после периода достаточно интенсивных региональных поездок, сейчас будет несколько недель в таком, более приземленном состоянии, имеется в виду приземленном - в Москве", - сказал представитель Кремля.

Путин 22 сентября проведет ряд внутренних встреч и совещаний. "Другие встречи будут носить рабочий характер и не предназначены для освещения в СМИ", - уточнил он.

По словам Пескова, у президента также запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он "сделает важное заявление".