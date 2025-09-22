Президент заявил, что Россия готова в течение года после истечения в феврале 2026 года ДСНВ придерживаться его центральных ограничений

Президент России Владимир Путин провел в Кремле очное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин сделал несколько важных заявлений.

Путин отметил, что истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал. По его словам, Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. Президент РФ заявил, что Россия готова в течение года после истечения в феврале 2026 года ДСНВ придерживаться его центральных ограничений. При этом он отметил, что система соглашений РФ и США по контролю над ядерным оружием почти демонтирована и поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США. Сохранение Москвой ограничений по ДСНВ возможно только в случае аналогичных шагов Вашингтона, указал Путин.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности. В состав постоянных членов входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава кабмина Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.