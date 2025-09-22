Важное заявление президента России Владимира Путина на предстоящем оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, атака украинских беспилотников на Крым, а также результаты "Интервидения" стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
- Президент России Владимир Путин 22 сентября в Кремле проведет ряд внутренних встреч и совещаний.
- У главы государства также запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он "сделает важное заявление".
Об атаке ВСУ на Крым
- Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о возможном ответе России на атаку ВСУ по объектам в Крыму: "Это больше прерогатива министерства обороны, лучше по этому вопросу обращаться к ним".
Об "Интервидении"
- В Кремле поздравили участников и организаторов "Интервидения", отметив блестящую организацию: "Мы все отмечаем высочайший уровень организации - и логистический, и творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается".
- Путин придает большое значение" "Интервидению", это подтверждается самим фактом видеообращения к участникам: "Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение".
Об обвинениях в адрес России
- В Кремле назвали обвинения в адрес России со стороны Эстонии в якобы нарушении воздушного пространства "пустыми, безосновательными и идущими в продолжение совершенно оголтелой линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы": "Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлении наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля".
- Российские военные "действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов".
О ситуации на Ближнем Востоке
- Россия остается приверженной "международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода".
- Палестино-израильский конфликт сейчас переживает "самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю".
Об итогах выборов
- Путин дал оценку прошедших выборов в ходе встречи с лидерами фракций: "Президент оценивает сами результаты выборов весьма положительно".
- Продвижение во власть ветеранов спецоперации - выпускников программы "Время героев" приветствуется президентом и всем российским обществом: "Что касается продвижения во власть наших героев и выпускников этих курсов (программы "Время героев" - прим. ТАСС) - это весьма и весьма положительное явление, которое приветствуется всеми, консолидировано в нашем обществе. И конечно же в том числе и президентом".