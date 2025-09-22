Важное заявление президента России Владимира Путина на предстоящем оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, атака украинских беспилотников на Крым, а также результаты "Интервидения" стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин 22 сентября в Кремле проведет ряд внутренних встреч и совещаний.

У главы государства также запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, на котором он "сделает важное заявление".

Об атаке ВСУ на Крым

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о возможном ответе России на атаку ВСУ по объектам в Крыму: "Это больше прерогатива министерства обороны, лучше по этому вопросу обращаться к ним".

Об "Интервидении"

В Кремле поздравили участников и организаторов "Интервидения", отметив блестящую организацию: "Мы все отмечаем высочайший уровень организации - и логистический, и творческий уровень организации мероприятия, который просто блистателен. Мы действительно умеем, когда нужно, и знаем, как это делается".

Путин придает большое значение" "Интервидению", это подтверждается самим фактом видеообращения к участникам: "Сам тот факт, что президент принял решение поприветствовать и обратиться с видеозаписью к участникам конкурса и к миллиардной аудитории этого конкурса, говорит о том, что президент этой инициативе придает очень большое значение".

Об обвинениях в адрес России

В Кремле назвали обвинения в адрес России со стороны Эстонии в якобы нарушении воздушного пространства "пустыми, безосновательными и идущими в продолжение совершенно оголтелой линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы": "Наше министерство обороны категорически опровергло эти заявления. Более того, в заявлении наших военных была дана отсылка на средства объективного контроля".

Российские военные "действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов".

О ситуации на Ближнем Востоке

Россия остается приверженной "международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двугосударственного подхода".

Палестино-израильский конфликт сейчас переживает "самую острую и самую трагичную фазу за всю свою историю".

Об итогах выборов