МИД РФ призвал европейских участников СВПД вернуться на путь переговоров

В российском дипведомстве предложили прекратить провокации и отказаться от своего эскалационного курса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Российская сторона призывает европейские страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) прекратить провокации и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения вокруг иранского мирного атома. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Европейским странам - участницам СВПД адресован настоятельный призыв прекратить провокации, отказаться от своего эскалационного курса и вернуться на путь переговоров, позволяющих устранить любые необоснованные подозрения и предубеждения вокруг иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов Ирана в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия", - указали в министерстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова с послами Великобритании и Франции, а также временным поверенным в делах Германии.