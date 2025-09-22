Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент РФ сделает несколько важных заявлений

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начал в Кремле очное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Как анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин сделает ряд важных заявлений.

Президент проводит с постоянными членами Совбеза оперативные совещания в среднем раз в неделю, обычно по пятницам. На таких мероприятиях обсуждаются наиболее важные вопросы в самых разных областях обеспечения национальной безопасности. В состав постоянных членов входят зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, руководитель администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава кабмина Михаил Мишустин, директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента Николай Патрушев и секретарь Совбеза Сергей Шойгу.