Президент РФ отметил, что накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века проблемы связаны с деструктивными действиями Запада их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Деструктивные действия Запада нацелены на подрыв глобального паритета и попытку обретения "абсолютного, подавляющего превосходства" в стратегической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза РФ.

"Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства", - указал глава российского государства.

Путин подчеркнул, что Россия "последовательно и подробно" останавливалась на этих вопросах, критиковала данную позицию. "Не только подчеркивали крайнюю опасность дальнейшей деградации ситуации, но и неоднократно выдвигали конкретные идеи по ее совместному выправлению. Однако наши предостережения и инициативы не получили внятного отклика", - констатировал президент России.