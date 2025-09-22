Президент РФ подчеркнул, что страна уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия не заинтересована в наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом России.

Глава государства подчеркнул, что Россия уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания. "Но в то же время [мы] не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений", - указал Путин.