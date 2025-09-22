Президент РФ отметил, что полный отказ от наследия этого соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Истечение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничений на ракетный потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия", - сказал президент на совещании с Совбезом.