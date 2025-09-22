Это нужно, чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, заявил президент

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях после его истечения, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, необходимо постараться сохранить на настоящем достаточно турбулентном этапе существующий благодаря ДСНВ статус-кво, чтобы не допустить провоцирования дальнейшей гонки стратегических вооружений, а также с целью обеспечения подходящего уровня предсказуемости и сдержанности.