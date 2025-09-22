Также президент поручил следить за подготовкой к размещению средств перехвата в космосе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

"Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (стратегических наступательных вооружений - прим. ТАСС) . Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе", - сказал он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

"Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ", - подчеркнул президент.

Путин добавил, что соответствующим образом РФ и будет реагировать. "Полагаю, что реализация российской инициативы (по Договору о стратегических наступательных вооружениях - прим. ТАСС) могла бы стать существенным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США. Естественно, при формировании условий для его полноформатного возобновления. И с учетом всего комплекса усилий по нормализации двухсторонних отношений, устранению фундаментальных противоречий в области безопасности", - заключил он.