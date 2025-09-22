При этом директор департамента международных организаций ведомства Кирилл Логвинов отметил, что в вопросе взаимодействия и сотрудничества "страны мирового большинства не намерены подыгрывать западному меньшинству"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Содержательный диалог между Россией и Европейским союзом будет возможен только после подтверждения на деле странами объединения готовности четко следовать принципам Устава ООН, на сегодняшний день предпосылок для него нет. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

"Только когда еэсовцы переподтвердят - причем, не на словах, а на деле - свою полную приверженность принципам Устава ООН, только тогда могут сформироваться предпосылки для какого-либо содержательного диалога. Однако на данном этапе это вопрос скорее отдаленного будущего", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом дипломат подчеркнул, что в вопросе взаимодействия и сотрудничества "страны мирового большинства не намерены подыгрывать западному меньшинству".

Полный текст интервью будет опубликован 23 сентября.