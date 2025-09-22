Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности таких методов на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов, отметил президент

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Россия предпочитает и ставит в приоритет политико-дипломатические методы поддержания международного мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам российского лидера, РФ всегда действовала и продолжает действовать, исходя из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов.