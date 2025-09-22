Россия способна ответить на любые угрозы, причем не на словах, а путем применения военно-технических мер. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.
Он также отметил, что Россия после истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
О ситуации в сфере стратегической стабильности
- Ситуация в сфере стратегической стабильности "продолжает деградировать".
- Тенденция объясняется совокупным воздействием целого ряда негативных факторов, "провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка".
- В результате разрушительных шагов Запада "существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием".
- Система соглашений между Россией и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями "была практически полностью демонтирована".
- Деструктивные действия Запада нацелены "на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства".
- Россия исходит "из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов".
О готовности России ответить на угрозы
- Россия готова ответить на любые стратегические угрозы: "Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер".
- Россия уверена "в надежности и эффективности" своих сил сдерживания.
- Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений".
О судьбе ДСНВ
- Истечение ДСНВ в 2026 году означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал: "Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия".
- Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, "чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности".
- Сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно "только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания".
- Россия после истечения действия ДСНВ готова продолжить в течение одного года "придерживаться центральных количественных ограничений".