Россия способна ответить на любые угрозы, причем не на словах, а путем применения военно-технических мер. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

Он также отметил, что Россия после истечения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений.

ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.

О ситуации в сфере стратегической стабильности

Ситуация в сфере стратегической стабильности "продолжает деградировать".

Тенденция объясняется совокупным воздействием целого ряда негативных факторов, "провоцирующих обострение имеющихся и появление новых рисков стратегического порядка".

В результате разрушительных шагов Запада "существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия между государствами, обладающими ядерным оружием".

Система соглашений между Россией и США по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями "была практически полностью демонтирована".

Деструктивные действия Запада нацелены "на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства".

Россия исходит "из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов".

О готовности России ответить на угрозы

Россия готова ответить на любые стратегические угрозы: "Ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер".

Россия уверена "в надежности и эффективности" своих сил сдерживания.

Россия "не заинтересована в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений".

О судьбе ДСНВ