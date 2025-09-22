Глава государства отметил, что обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Действие российско-американского Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было приостановлено из-за крайне враждебной политики администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

"Напомню, что последним значительным политико-дипломатическим достижением в сфере стратегической стабильности стало заключение в 2010 году российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях. Однако в дальнейшем из-за крайне враждебной политики администрации Байдена, нарушившей базовые установки, на которых был основан данный договор, его полноформатное осуществление было в 2023-м году приостановлено", - сказал президент на совещании с Совбезом РФ.

Он напомнил, что тем не менее обе стороны заявили о намерении добровольно продолжать соблюдение центральных количественных ограничений по договору до завершения его жизненного цикла. "Таким образом вот уже на протяжении 15 лет это соглашение продолжает играть значимую позитивную роль в поддержании баланса сил и определенности в сфере стратегических наступательных вооружений", - добавил Путин.