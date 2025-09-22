Все претенденты примут участие в пленарном заседании, где ответят на вопросы депутатов, рассказал председатель ГД Вячеслав Володин

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 23 сентября рассмотрят кандидатуры на должности аудиторов Счетной палаты РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Государственной думы определил 23 сентября датой рассмотрения пяти кандидатур на должности аудиторов Счетной палаты РФ", - сказал Володин журналистам.

По его словам, все претенденты примут участие в пленарном заседании, где ответят на вопросы депутатов.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Максима Зайцева, Игоря Каграманяна, Олега Нилова, Данилы Шилкова и Михаила Щапова - кандидатуры предложены всеми думскими фракциями.

Согласно статье 83 Конституции Российской Федерации, президент представляет Госдуме кандидатуры для назначения на должность заместителя председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.