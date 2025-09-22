МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Романа Некрасова на должность заместителя министра сельского хозяйства, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Некрасова Романа Владимировича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", - говорится в документе.
Как сообщается на сайте Минсельхоза России, Некрасов занимал должность директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства с ноября 2018 года.