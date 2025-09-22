Она была помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Бывшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) получила гражданство РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> МакКейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки", - говорится в тексте документа.

Рид была помощницей Байдена, когда он занимал пост сенатора от штата Делавэр. Весной 2020 года она обвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера, произошедших в 1993 году. Рид заявляла, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она сообщила, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой.