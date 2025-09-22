Его возглавил глава Минпромторга Антон Алиханов

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об организационном комитете по подготовке участия России в Экспо-2027. Комитет возглавил глава Минпромторга Антон Алиханов.

"Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке российской экспозиции и обеспечению участия Российской Федерации в Международной специализированной выставке Экспо-2027. <...> Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти и заинтересованным организациям оказывать содействие в подготовке к участию Российской Федерации в выставке и принять участие в ее работе и деловой программе", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Также в состав комитета вошли замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев, вице-президент АО "Российский экспортный центр" Татьяна Ан и еще 28 чиновников и госслужащих.