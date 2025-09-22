Изменения вносятся в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, предусматривающий уничтожение оборудования по производству метилового спирта (метанола), изъятого следователями в ходе расследования уголовных дел. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.

"Правительственная комиссия одобрила законопроект о внесении изменений в статьи 81 и 82 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сказано в материалах заседания.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, законопроектом предлагается ввести в Уголовно-процессуальный кодекс РФ особый порядок реализации метилового спирта, изъятого в рамках уголовного дела, а также оборудования, предназначенного для его производства. Он уточнил, что новыми поправками к законопроекту предлагается добавить к указанным изымаемым вещественным доказательствам также оборудование, предназначенное для производства продукции с использованием метанола и метанолсодержащих жидкостей.

"Поправки направлены на уточнение перечня вещей, подлежащих реализации и изъятых в рамках уголовных дел, связанных с незаконным оборотом метанола: не только сам спирт, но и оборудование для его производства. Изменениями установлено, что такое оборудование будет направляться на утилизацию", - сказал председатель правления АЮР.