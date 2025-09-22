Эксперт Суслов: назвал согласие США на призыв по ДСНВ ключевым для безопасности

По словам аналитика, российский лидер предложением по ДСНВ подал мировому сообществу сигнал о том, что Россия - это ответственная ядерная держава

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Согласие Вашингтона на предложение российского лидера Владимира Путина сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) станет главным событием для международной безопасности в текущем году. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Если Вашингтон отреагирует конструктивно на предложение Путина и согласится на соблюдение количественных ограничений на ДСНВ, то это станет очень важным позитивным шагом вперед для российско-американских отношений. Возможно, это станет одним из главных вообще позитивных событий в отношениях двух стран в области международной безопасности в текущем году и позволит предотвратить начало неконтролируемой гонки вооружений, окончательного распада системы поддержания стратегической стабильности", - сказал он.

Сигнал Путина мировому сообществу

По словам аналитика, российский лидер предложением по ДСНВ подал мировому сообществу сигнал о том, что РФ - это ответственная ядерная держава, которая очень ответственно подходит к сохранению стратегической стабильности, остатков системы контроля над вооружениями и режима нераспространения ядерного оружия. "Также Россия дает сигнал США в очередной раз, что повестка дня российско-американских отношений гораздо более широкая и с точки зрения стратегической безопасности даже более важная, нежели чем украинский конфликт. И что вне зависимости от того, как развиваются переговоры по урегулированию украинского конфликта в России и Соединенных Штатах есть очень важная повестка дня, которой нужно заниматься, и это проблематика стратегической стабильности в первую очередь", - указал он.

При этом, продолжил Суслов, президент РФ подчеркнул, что США по-прежнему проводят достаточно деструктивную и опасную политику в этой сфере и что в дальнейшем Россия будет внимательно следить за политикой США в области противоракетной обороны, других областей, которые влияют на стратегическую стабильность, как, например, конвенциональные стратегические вооружения, ракеты средней и меньшей дальности. Россия будет за этим внимательно следить, принимая решение о том, сохранять ли приверженность этим ограничениям, добавил он.

По мнению Суслова, такой сигнал был послан именно сейчас, потому что остается все меньше времени до истечения договора СНВ-3, а сейчас в завершающей стадии находятся американские доктринальные документы по вопросам военной политики и политики в области контроля над вооружением. "В завершающей стадии находится разработка National Defense Strategy - стратегии национальной обороны Соединенных Штатов, и, скорее всего, администрация [президента США Дональда] Трампа также работает над новым документом Nuclear Posture Review, который характеризует их политику в ракетно-ядерной стратегической сфере в области ядерного оружия. И после публикации подобного рода документов, особенно если их содержание будет идти полностью вразрез вообще с сохранением стратегической стабильности, принимать какие-то совместные решения типа сохранять приверженность потолков СНВ-3 еще раз будет тяжело", - добавил он.

"И в этой связи, мне кажется, президент очень важный сделал шаг, когда он выдвинул эту инициативу, еще до публикации и окончательного принятия данных доктринальных документов Соединенных Штатов. Возможно, они внесут даже коррективы в эти доктринальные документы и как-то скорректируют свою политику в области ядерного оружия, реагируя на предложения Путина", - заключил аналитик.