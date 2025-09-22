Коллекцию чайников официального представителя МИД России можно увидеть в рамках выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша", которая пройдет с 25 сентября по 9 ноября в Музее Востока

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала идею проведения выставки тульских самоваров в Китае и предложила правительству Москвы подумать над возможностью организовать ее.

В ходе беседы с журналистами в рамках презентации в Музее востока личной коллекции китайских чайников дипломат с воодушевлением встретила предложенную СМИ идею организовать в Китае ответную экспозицию тульских самоваров.

"Я считаю, что это великолепная идея. Если правительство Москвы такую выставку вывезет, я думаю, что она будет просто на ура принята. Потому что в Китае есть свои самовары, только они используются не для чаепития. Для чаепития используется чайная посуда - глиняная, фарфоровая, редко металлическая, но не самовары. Самовары в китайской культуре используются в быту для приготовления либо супов, либо варки мяса, - отметила Захарова. - Так что я думаю, что это будет фантастическая история".

Коллекцию чайников Захаровой можно увидеть в рамках выставки "Магия пурпурной глины: Исинская керамика цзыша", которая пройдет с 25 сентября по 9 ноября. Она займет два этажа флигеля главного здания Музея Востока.