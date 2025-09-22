Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил, что убежден в том, что она найдет общий язык с федеральными коллегами и будет достойно представлять интересы области на федеральном уровне

КУРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн подписал распоряжение о наделении олимпийской чемпионки Евгении Ламоновой полномочиями представлять правительство региона в Совете Федерации (СФ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Распоряжение о наделении Евгении Алексеевны (Ламоновой - прим. ТАСС) полномочиями представлять региональное правительство в Совете Федерации Федерального Собрания РФ подписал сегодня", - написал он.

По мнению Хинштейна, Ламонова не раз доказала свою преданность региону и готовность служить на благо развития Курской области. Ее губернатор назвал активным и целеустремленным человеком с большим опытом, знающим цену победы.

"Благодаря своему характеру Евгения Ламонова добилась самой высокой вершины спортивного пьедестала, завоевав Олимпийское золото в 2008 году. За плечами у нее большой управленческий опыт: возглавляла областной комитет по спорту, работала в "Школе высшего спортивного мастерства", на протяжении нескольких лет руководит профильным комитетом в Курской областной Думе, параллельно с этим возглавляет Детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию, а также координирует партпроект "Единой России" "Детский спорт" в нашем регионе", - добавил Хинштейн.

Губернатор Курской области заявил, что рассчитывает на включение в работу по поддержке развития спорта в регионе. Он отметил, что ранее об активном вовлечении Ламоновой в эту работу говорил с Валентиной Матвиенко. "Убежден, что Евгения Ламонова найдет общий язык с федеральными коллегами и будет достойно представлять интересы Курской области на федеральном уровне", - резюмировал Хинштейн.