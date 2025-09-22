Избирком зарегистрировал пять депутатов, избранных по областному избирательному округу от "Единой России"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вдова погибшего в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлана Кириллова стала депутатом Костромской областной думы восьмого созыва от партии "Единая Россия", избирательная комиссия региона зарегистрировала депутатов, избранных по областному избирательному округу. Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале избиркома.

"На заседании избирательной комиссии Костромской области 22 сентября 2025 года на основании постановления об установлении общих результатов выборов депутатов Костромской областной думы, в результате отказов ряда избранных кандидатов в получении мандата депутата Костромской областной думы зарегистрированы депутаты по областному избирательному округу. <…> Депутатский состав Костромской областной думы восьмого созыва окончательно сформирован", - говорится в сообщении.

Избирком зарегистрировал пять депутатов, избранных по областному избирательному округу от партии "Единая Россия", в том числе Светлану Кириллову, она шла первым номером в региональной группе кандидатов № 2 "Кострома 2". Избирком также зарегистрировал по одному депутату от ЛДПР, КПРФ, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, партий "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду".

Ранее источник, близкий к областной думе, сообщал ТАСС, что Кириллова может стать сенатором от Костромской области. Сенатор будет избран депутатами из нового созыва облдумы.

Кириллова родилась и выросла в Костроме. Согласно данным на сайте избиркома, она работает главным экспертом отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Министерства обороны РФ. Кириллова занимается общественной и волонтерской деятельностью, является председателем женской общественной организации.

Выборы в Костромской области

В Костромской области проходили 15 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора, выборы депутатов Костромской областной думы, выборы депутатов гордумы Костромы. Явка на выборах в областную думу по итогам трех дней голосования составила 39,77%. Выборы прошли без нарушений.

Наибольшее количество голосов получили кандидаты от "Единой России" - 50,26%. На втором месте ЛДПР - 12,12%, на третьем КПРФ - 11,26%. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость получила 7,25% голосов, "Новые люди" - 6,83%, "Справедливая Россия - За правду" - 6,13%, "Коммунисты России" - 3,56%.

В 2020 году на выборах депутатов Костромской областной думы седьмого созыва "Единая Россия" набрала 31,93% голосов, КПРФ получила 17,22% голосов, ЛДПР - 12,11%, "Справедливая Россия" - 9,16%, Партия пенсионеров - 8,34%, "Новые люди" - 7,46%. Партии "Коммунисты России", "За правду", "Яблоко", "Родина" набрали менее 5%.