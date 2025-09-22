В посольстве России в Риме прошла первая "встреча друзей русского языка"

Посол РФ Алексей Парамонов отметил, что Москва не согласна с попытками использовать язык, спорт, культуру, искусство, любые виды человеческой деятельности как инструмент для достижения геополитических целей

РИМ, 22 сентября. /ТАСС/. "Встреча друзей русского языка" впервые прошла в резиденции российского посла в Италии, на исторической вилле Абамелек в Риме. В ходе мероприятия были вручены дипломы о прохождении языковых курсов в Русском доме.

Как отметил в своем обращении посол РФ Алексей Парамонов, в России не согласны с попытками использовать язык, спорт, культуру, искусство, любые виды человеческой деятельности как инструмент для достижения геополитических целей. "Сегодня главное для нас - чтобы как можно больше людей могли получить объективные знания о России, чтобы адекватно воспринимать ее во всей полноте и многообразии. Мы ни от кого не прячемся и не закрываемся, как это делает Евросоюз. Возможно, мы пока не райский сад, но мы и не джунгли. Мы - "Вишневый сад". Нам "садовники" из Брюсселя не нужны", - сказал дипломат.

Директор Русского дома Дария Пушкова объявила о новом наборе на курсы. "У нас есть разные группы - как для приобретения базовых навыков общения, так и профильные - для работы или изучения литературы", - рассказала она.

Под руководством Пушковой с 2019 года число слушателей курсов русского языка увеличилось с 60 до почти 400. "Во многом это стало возможно благодаря переходу на обучение онлайн, и теперь на курсах в Русском доме занимаются слушатели от Милана до Палермо", - добавила она. Причем изучают русский язык не только молодые люди, но и вполне зрелые, состоявшиеся профессионалы.

Теперь при Русском доме открылся Музыкальный образовательный центр под патронатом Российской академии музыки имени Гнесиных. "Это позволяет еще больше расширить горизонты познания русской культуры, поскольку обучение и знакомство с традициями русской музыкальной школы может проходить на русском", - рассказала Пушкова.

Предполагается и в дальнейшем увеличивать число изучающих русский язык. Парамонов обещал, что "встреча друзей русского языка" будет проводиться на ежегодной основе.