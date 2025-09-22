Собеседники детально рассмотрели текущую ситуацию в Сирии, в том числе в контексте продолжающейся эскалации в зоне арабо-израильского конфликта, говорится в сообщении министерства

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили ситуацию в Сирии в условиях эскалации арабо-израильского конфликта. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях мероприятий недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Собеседники детально рассмотрели текущую ситуацию в Сирии и вокруг нее, в том числе в контексте продолжающейся эскалации в зоне арабо-израильского конфликта и общей дестабилизации ближневосточного региона", - сообщили в министерстве.

Отдельное внимание, как отметили в МИД, было уделено задачам продвижения процесса политического перехода, "ведомого и осуществляемого самими сирийцами при поддержке ООН и при уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, как это предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

Педерсен ранее заявил, что уходит в отставку по личным причинам.