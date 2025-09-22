На полях мероприятий планируются переговоры главы российской дипломатии с госсекретарем США Марко Рубио

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник отправится в Нью-Йорк, где во главе российской делегации примет участие в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии, которое запланировано на 27 сентября.

На полях мероприятий у Лаврова традиционно состоится большое количество двусторонних встреч. В том числе планируются переговоры главы российской дипломатии с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Лавров также планирует побеседовать с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в интервью ТАСС отметил, что в Нью-Йорке у российской делегации запланирован целый ряд мероприятий министерского уровня - по линии БРИКС, Группы двадцати, ОДКБ, а также в формате Группы друзей в защиту Устава ООН. "Кроме того, российская делегация на высоком уровне будет представлена на 2-м раунде Международной конференции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта, заседании Комиссии ООН по миростроительству, встречах под эгидой Глобальной инициативы по развитию и по вопросам изменения климата", - добавил дипломат.

В состав делегации РФ на 80-й сессии Генассамблеи ООН вошли также замминистра иностранных дел Сергей Вершинин, главы парламентских комитетов по международным делам Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, постпред РФ при ООН Василий Небензя. Кроме того, президент России Владимир Путин утвердил заместителей членов делегаций, которыми стали руководители департаментов МИД по вопросам новых вызовов и угроз, международных организаций, многостороннего сотрудничества по правам человека, правового, по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями.

Юбилейная сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала свою работу 9 сентября, ее тема - "Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед". Председатель сессии - экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

На общеполитических дебатах в рамках недели высокого уровня, которые пройдут в период с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября, ожидается выступление 195 делегаций. Юбилейная сессия Генассамблеи всемирной организации примечательна также тем, что в ходе нее состоятся выборы генерального секретаря ООН. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце 2026 года.