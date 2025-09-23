Обсуждение планируется вокруг тезисов об императиве защиты целей и принципов Устава ООН, сообщил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российская сторона в рамках председательства в Совете Безопасности ООН планирует провести открытые дебаты министерского уровня 24 октября. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Центральным событием станут открытые дебаты министерского уровня, приуроченные ко Дню ООН 24 октября, - сказал он. - Планируем выстроить обсуждение вокруг тезисов об императиве защиты целей и принципов Устава ООН, а также о роли всемирной организации как уникального механизма коллективного поиска ответов на вызовы современности, роль которого по мере становления многополярности будет возрастать".

"Акцент намерены сделать на необходимость преодоления кризиса доверия к ООН через добросовестное согласование и исполнение межгосударственных решений, адаптацию ее системы к изменившимся реалиям при ведущей роли государств-членов", - указал дипломат.

