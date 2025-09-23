Такое заявление депутат сделал в интервью ТАСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Воссоединение Новороссии и Донбасса с Россией послужило началом защиты русского мира.

Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Естественно, то, что вернулись наши земли [территории Донбасса и Новороссии], это только начало защиты русского мира", - сказал собеседник агентства.

Еще до начала СВО Владимир Зеленский заявлял, что тем, кто проживает на Украине и считает себя причастным к русской культуре и русскому языку, следует "убираться на территорию России". По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, это грубейшее нарушение Декларации 1970 года. Министр также отмечал, что на Украине был принят закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). При этом Устав ООН требует соблюдать права человека без различий расы, пола, языка и религии. Украина - единственная страна, которая запретила иностранный язык - русский язык. Нет другого языка, который в любой стране был бы законодательно запрещен. Аналогичные гонения были присущи и регионам Донбасса, Новороссии, а также Крыму, до их вступления в РФ.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин и главы регионов Донбасса и Новороссии после проведенного референдума подписали договоры о присоединении этих территорий к России. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.