Она набрала 83,02% голосов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Одержавшая победу на выборах губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк вступила в должность. Трансляция церемонии инаугурации ведется в прямом эфире в социальных сетях, передает корреспондент ТАСС.

Избирком ЕАО 15 сентября подвел итоги голосования на выборах губернатора региона. Костюк победила, набрав 83,02% голосов. Итоговая явка составила 74,23%. Проголосовали 85 356 жителей области.

Костюк была назначена врио губернатора 5 ноября 2024 года. Ранее она занимала пост зампреда правительства - руководителя аппарата губернатора и правительства ЕАО, с 2023 по 2024 год работала начальником управления по работе с регионами фонда "Защитники Отечества", а также была руководителем программы "Время героев". На момент назначения являлась единственной женщиной среди российских губернаторов.