МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Организацию Объединенных Наций (ООН) охватил масштабный "кризис ликвидности", но реформы должны быть одобрены единогласно. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

По словам дипломата, кризисная ситуация в системе ООН - результат не морального устаревания самой всемирной организации, а несбалансированного управления ею, прежде всего, со стороны государств-членов. "Перегруженность мандатами произошла по вине западных стран-доноров и касается не базовых целей и функций, а обременительных задач в правочеловеческой, гендерной, климатической, природоохранной сферах. Не будем забывать, что появление данной инициативы связано не только с желанием оздоровить ООН в привязке к юбилейной сессии ее Генассамблеи, но и с охватившим всемирную организацию масштабным кризисом ликвидности", - подчеркнул Логвинов, отвечая на вопрос о том, каково отношение России к предложенной генсекретарем ООН Антониу Гутерришем реформе "ООН-80".

"В принципиальном плане Российская Федерация не против определенной оптимизации части дублирующихся неуставных мандатов и избыточных структур. Вместе с тем важно, чтобы по итогам ревизии не произошло структурных перекосов и искусственного повышения профиля отдельных направлений в угоду политическим установкам отдельных государств или их групп. Четко исходим из того, что страны-члены сохранят контроль за всеми этапами преобразований, реализация которых невозможна без единогласного одобрения", - добавил он.

Дипломат подчеркнул, что административно-организационная рационализация и меры экономии должны сохранять основные ценности ООН. "Важнейшим ориентиром всемирной организации должен оставаться принцип многоязычия, а именно соблюдения паритета шести официальных языков в таких сферах, как конференционное обслуживание и информационно-коммуникационная деятельность Секретариата ООН", - добавил он.

По его словам, именно этими соображениями Россия руководствовалась при подготовке проекта резолюции Генеральной Ассамблеи по "ООН-80", которая была принята консенсусом 18 июля. "Полагаем, что данный документ станет основой для рассмотрения и согласования всех предложений Гутерриша в рамках его реформенного пакета "ООН-80", - подытожил директор департамента международных организаций МИД РФ.

