Согласно докладу, правительство совместно с властями субъектов должны восстановить объекты культурного наследия и иные культурные объекты на пострадавших от атак ВСУ территориях

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России направило президенту Владимиру Путину доклад о восстановлении объектов культуры на территориях, пострадавших в результате боевых действий и обстрелов со стороны ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Доклад президенту направлен в установленные сроки", - подтвердили в пресс-службе правительства.

Документ был подготовлен для исполнения поручения главы государства от 13 мая 2025 года. Согласно ему, правительство совместно с властями субъектов РФ должны восстановить объекты культурного наследия и иные культурные объекты на пострадавших от атак ВСУ территориях.

13 мая 2025 года Путин поручил правительству совместно с руководством регионов обеспечить восстановление объектов культуры на территориях, пострадавших от боевых действий и обстрелов. Ответственными были назначены председатель правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ. Поручением был установлен ежегодный отчет о ходе работ, первый из которых должен был быть представлен до 20 сентября 2025 года.