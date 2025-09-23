Заместитель председателя Совета Федерации поделился, что Пекин "не будет разговаривать с США по существу" в случае "раскачивания" темы Тайваня

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Попытки "раскачать" тему Тайваня, и таким образом нарушить территориальную целостность Китая, не будут спущены с рук ни США, ни другим державам. Такое мнение в интервью ТАСС на полях первой Всемирной общественной ассамблеи высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее издание Washington Post писало, что президент США Дональд Трамп заблокировал военную помощь Тайваню на $400 млн, стремясь к торговой сделке с Пекином.

"Я не сомневаюсь в том, что Китай будет готов разговаривать с США по существу только в случае исключения каких бы то ни было попыток со стороны США реализовать на практике политику "двух Китаев". <...> У меня нет сомнений, что никакие попытки раскачать тему Тайваня и таким образом вмешаться во внутренние дела Китая, а это внутренние дела Китая, нарушить его территориальную целостность, а она, безусловно, признается Российской Федерацией, никакие такие попытки не будут спущены с рук ни США, ни каким-то другим державам, которые попытаются разыграть тайваньскую карту", - сказал он.

Косачев также подчеркнул, что хотел бы верить в понимание нынешней администрацией Трампа принципиальной позиции Китая, и тех глобальных рисков, которые могут возникнуть в случае недооценки со стороны США этой позиции.

