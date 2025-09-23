В составе Совета Безопасности сегодня наблюдается существенный крен в сторону западных государств, что "не соответствует современным реалиям", отметил директор департамента международных организаций Кирилл Логвинов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия выступает категорически против расширения СБ ООН за счет стран Запада, это будет препятствовать многополярному миропорядку. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

"Создание в структуре органа дополнительных мест для стран Запада категорически неприемлемо, поскольку будет препятствовать формированию многополярного миропорядка", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в составе Совета Безопасности действительно наблюдается существенный крен в сторону западных государств. "Очевидно, что такой расклад не соответствует современным реалиям, - отметил Логвинов. - В связи с этим повысить работоспособность Совета Безопасности, по нашему убеждению, можно только через расширение представленности в нем стран мирового большинства, в частности развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки".

Усилия по реформированию СБ ООН "не должны сказаться на его эффективности и оперативности". "Выступаем за сохранение компактного характера Совета Безопасности. Считаем, что этот вопрос не может быть решен "арифметическим" путем за счет постановки тех или иных резолюций на голосование для получения минимально необходимых голосов, - сказал собеседник агентства. - Реформенная модель должна пользоваться консенсусной поддержкой в Генеральной Ассамблее".

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.