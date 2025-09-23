Матвиенко: Саудовская Аравия - один из ключевых партнеров РФ на Ближнем Востоке

Сотрудничество в экономической сфере между странами активно развивается, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия является для России одним из ключевых партнеров на Ближнем Востоке, а сотрудничество в экономической сфере между странами активно развивается. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем провозглашения Саудовской Аравии на имя председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Абдуллы Бен Мухаммеда Аль Аш-Шейха.

"От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ и от себя лично поздравляю вас с национальным праздником - Днем провозглашения Королевства Саудовская Аравия. Ваша страна является одним из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в экономической сфере, включая финансовый сектор и сферу цифровых технологий", - написала она в письме.

Матвиенко отметила, что между странами ведется постоянный диалог по актуальным проблемам мировой политики и региональной повестки дня.

День провозглашения Королевства Саудовская Аравия - национальный праздник страны. 23 сентября 1932 года подписан декрет "Об объединении частей арабского королевства".