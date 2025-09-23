23 сентября, 10:58

СВР: военные из Франции и Британии прибыли в Одесскую область

BELGA via Reuters Connect
© BELGA via Reuters Connect
Размещение натовского "десанта" в регионе готовится для устрашения Приднестровья, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одесскую область. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Читайте также
СВР РФ: Европа готовится оккупировать МолдавиюСВР: ЕС не откажется от планов оккупации Молдавии даже после выборовСВР: ЕС боится, что его фальсификации на выборах в Молдавии вызовут протесты

Согласно поступающей в СВР информации, размещение натовского "десанта" в Одесской области готовится для устрашения Приднестровья.

Первая группа кадровых военных из Франции и Британии уже на месте, сообщили в службе. 

В СВР РФ отметили, что брюссельские евробюрократы "полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики" и делать это планируется любой ценой, "вплоть до введения войск и фактической оккупации страны". 

Теги:
УкраинаВеликобританияРумынияРоссияФранцияМолдавия