Размещение натовского "десанта" в регионе готовится для устрашения Приднестровья, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Первая группа кадровых военных из Франции и Великобритании уже прибыла в Одесскую область. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Согласно поступающей в СВР информации, размещение натовского "десанта" в Одесской области готовится для устрашения Приднестровья.

В СВР РФ отметили, что брюссельские евробюрократы "полны решимости удержать Молдавию в русле своей русофобской политики" и делать это планируется любой ценой, "вплоть до введения войск и фактической оккупации страны".