Европейцы собираются "отыграться" на республике, сообщили в Службе внешней разведки России

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации в республике сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Брюссель не намерен отказываться от планов оккупации Молдавии даже в случае, если развитие ситуации сразу после выборов не потребует внешнего вмешательства. Ввести войска предполагается несколько позже. Для создания предлога предусматривается организация вооруженных провокаций против Приднестровья и размещенных в регионе российских войск. В качестве возможного срока рассматривается период проведения выборов в Верховный совет ПМР (Приднестровской Молдавской Республики - прим. ТАСС) 30 ноября", - указывается в сообщении.

Служба внешней разведки России считает, что планы Европы по оккупации Молдавии вызваны испугом "прямого столкновения" с РФ.

"Как представляется, подобные замыслы (по оккупации Молдавии - прим. ТАСС) тоталитарно-либеральных европейских режимов продиктованы их стремлением продемонстрировать свою «смелость и решительность» на фоне пробуксовки планов разместить войска «коалиции желающих» на подконтрольной киевскому режиму территории", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

"Испугавшись прямого столкновения с большой Россией, европейцы намерены отыграться на маленькой Молдавии. Самоутверждение за счет слабых всегда было неотъемлемой частью европейского колониализма", - подчеркнули в СВР.