Решение приняли на очередном заседании регионального парламента

МУРМАНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Депутат Мурманской областной думы и бронзовый призер Олимпиады 2004 года по легкой атлетике Лариса Круглова избрана новым сенатором от регионального парламента вместо умершей Татьяны Сахаровой. Такое решение мурманские парламентарии приняли на очередном заседании, передает корреспондент ТАСС.

Как отметили на заседании, Кругловой в Совете Федерации будет предложено войти в комитет по образованию, науке и культуре.

Депутаты досрочно прекратили полномочия Ларисы Кругловой в связи с переходом в Совет Федерации, а также заместителя председателя комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу Любови Черепановой, которая по итогам сентябрьских выборов вошла в совет депутатов Печенгского округа Мурманской области.

В середине июня Совфед на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия сенатора от Мурманской области Татьяны Сахаровой в связи с ее смертью. Постановление о прекращении полномочий представил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Сахарова умерла на 52-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.