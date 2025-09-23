Избранный глава Тамбовской области Евгений Первышов вступил в должность

Губернатор региона принес присягу

ТАМБОВ, 23 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах Евгений Первышов вступил в должность главы Тамбовской области, церемония прошла в большом зале правительства региона, передает корреспондент ТАСС. Председатель облизбиркома Андрей Офицеров сообщил результаты выборов, после чего губернатор принес присягу.

"Вступая в должность главы Тамбовской области, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы Тамбовской области. Верно служить населению области и защищать ее интересы. Уважать, охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы Тамбовской области", - сказал Первышов.

На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, депутат Госдумы Герой России Дмитрий Саблин, свое видеопоздравление направил командир спецназа "Ахмат" МО РФ Герой России Апты Алаудинов.

В своем выступлении Щеголев заявил, что обновленной управленческой команде Тамбовской области удалось "сделать задел для осуществления планов развития региона", в том числе полпред отметил принятые меры для улучшения ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Обозначая задачи, которые требуют особого внимания, Щеголев отметил вопросы демографии и повышения рождаемости в Тамбовской области.

"Сегодня абсолютный приоритет - демографическая и семейная политика. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В основе этой работы должна быть системная реализация стратегических инициатив главы государства и национальных проектов", - подчеркнул Щеголев.

Выборы главы Тамбовской области

Выборы губернатора региона прошли с 12 по 14 сентября. По данным ЦИК, Первышов, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 73,84% голосов. Кандидат от КПРФ Андрей Жидков - 9,93%, Олег Морозов от ЛДПР - 5,45%, кандидат от "Справедливой России - Патриоты - За правду" Павел Плотников - 5,45% голосов, Елена Семилетова от партии "Новые люди" - 4,03%.

Участник спецоперации и первого потока образовательной программы "Время героев", кавалер ордена Мужества Евгений Первышов в ноябре 2024 года был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио главы Тамбовской области. На этом посту он сменил Максима Егорова, который досрочно ушел в отставку. С 2016 по 2021 год он возглавлял Краснодар. В 2021 году выиграл выборы в одномандатном избирательном округе и прошел в Госдуму VIII созыва. Будучи депутатом Госдумы, в 2022 году ушел добровольцем в зону СВО, где проходил службу в БАРС "Каскад" / ГРОМ "Каскад". Первышов стал первым российским руководителем региона - ветераном СВО.