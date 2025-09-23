Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству добавил, что во многом такая тенденция связана с непониманием современной российской политики в сфере защиты своего суверенитета

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Россия не отказывается от культур других стран после начала специальной военной операции (СВО), и решение о прекращении сотрудничества с РФ - это выбор отдельных исполнителей и государств, заявил в интервью ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Российское правительство четко заявило свою позицию после начала специальной военной операции: мы открыты для всех. Мы не отменяем ни одну из культур и не закрываем двери для исполнителей из других стран. <…> Еще раз повторю, это не выбор России, а выбор тех исполнителей и стран, с которыми Россия еще недавно сотрудничала", - сказал он.

Швыдкой добавил, что во многом такая тенденция связана с непониманием современной российской политики в сфере защиты своего суверенитета. "Это непонимание приводит к разрыву на уровне государственных структур, поскольку межгосударственные культурные связи прерваны. Тем не менее, отдельные артисты готовы приезжать в нашу страну, и двери для них открыты", - отметил собеседник агентства.

По его словам, российская концертная площадка всегда была открыта для лучших мировых исполнителей, и несмотря на отсутствие некоторых европейских артистов, сегодня Россия продолжает привлекать талантливых музыкантов.