Президент РФ 22 сентября заявил, что Россия после истечения срока действия ДСНВ готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заранее не доводил до американского лидера Дональда Трампа идею о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Нет, не доводились", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС о том, обсуждал ли Путин с Трампом заранее идею о продлении ДСНВ или же эти инициативы до Вашингтона ранее не доводились.

22 сентября Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Москвой ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.