Песков: для соблюдения Россией ограничений по СНВ нужна зеркальная позиция США

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва готова в течение года выполнять количественные ограничения по СНВ

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. РФ готова в течение года выполнять количественные ограничения по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), но для этого нужна зеркальная позиция США, пояснил журналистам озвученные президентом РФ Владимиром Путиным инициативы его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы готовы в течение года продолжать выполнять количественные ограничения. Вот это мы будем делать. Но для этого, конечно, нужна зеркальная позиция Соединенных Штатов", - сказал представитель Кремля.

Песков сделал акцент на том, что зеркальная позиция - это единственная возможная конфигурация. "Здесь невозможно [иначе]. Если они [количественные ограничения по СНВ] не будут выполняться с другой стороны, то, конечно же, придется принимать меры", - сказал он.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в озвученной Путиным инициативе "четко говорится, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом". "То есть, здесь никакой двусмысленности нет. Абсолютно четкая формулировка", - подытожил он.

Ранее Путин заявил, что Россия после истечения действия ДСНВ готова продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений.