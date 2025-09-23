Пресс-секретарь президента отметил, что Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что согласовать новый Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до истечения срока действия текущего документа фактически невозможно, настолько это "сложная субстанция".

"Понятно, что согласовать такой документ до истечения действия нынешнего фактически невозможно. Это очень сложная субстанция. Это требует комплексного подхода", - сказал представитель Кремля на брифинге.

"В этих условиях Россия будет готова еще год соблюдать количественные ограничения. Но для этого необходима соответствующая позиция, соответствующее решение со стороны Соединенных Штатов", - указал пресс-секретарь российского лидера.