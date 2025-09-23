Совфед, как ожидается, рассмотрит этот вопрос 24 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на заседании поддержал кандидатуру Александра Гуцана на пост генерального прокурора РФ.

Вопрос о назначении представленной президентом России Владимиром Путиным кандидатуры, как ожидается, будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда 24 сентября.

Гуцан с 2007 года по 2018 год занимал пост заместителя генерального прокурора РФ Юрия Чайки. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Генеральный прокурор назначается на должность Советом Федерации по представлению президента РФ. Срок полномочий генерального прокурора составляет пять лет.