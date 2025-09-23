По словам преподавателя кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО, американская программа модернизации компонентов ядерной триады уже содержит признаки потенциального количественного наращивания вооружений

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. США будут виновны в начале новой количественной гонки ядерных вооружений, так как Россия намерена соблюдать ключевые элементы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое мнение высказал ТАСС эксперт по вопросам международной безопасности, преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики РФ МГИМО Александр Чеков.

"Ключевой адресат российского заявления - Соединенные Штаты, которые в настоящее время находятся на переломном этапе в определении будущего своих стратегических сил. США приступили к одновременной модернизации всех трех компонентов ядерной триады: стратегических бомбардировщиков, подводных ракетоносцев и межконтинентальных баллистических ракет", - отметил собеседник агентства.

"Эта масштабная программа модернизации содержит признаки потенциального количественного наращивания вооружений: известно о планах США по закупке более чем сотни новых бомбардировщиков B-21 Raider, идет также дискуссия о необходимости наращивания стратегического ядерного арсенала для одновременного сдерживания России и Китая", - продолжил он.

"Российское заявление призвано продемонстрировать, что, несмотря на прекращение действия договора, Россия намерена соблюдать его ключевые лимиты. Этим шагом Москва указывает, что в случае начала новой количественной гонки вооружений ответственность за нее в стратегической сфере ляжет именно на Соединенные Штаты", - заключил Чеков.

22 сентября президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия после истечения срока действия в феврале 2026 года Договора о стратегических наступательных вооружениях готова продолжить придерживаться обозначенных в нем центральных количественных ограничений в течение года, но подчеркнул, что сохранение Россией ограничений по ДСНВ возможно только при условии, что США будут действовать аналогичным образом.